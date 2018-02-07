Мессі оголосив ім'я своєї третьої дитини
14:24, 07 лютого 2018Футбол
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Нападник "Барселони" і збірної Аргентини незабаром втретє стане батьком.
Ліонель Мессі з синами Тьяго і Матео / twitter.com
Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі незабаром втретє стане батьком – зараз його дружина Антонела Рокуццо на сьомому місяці вагітності. Напередодні Ліонель вперше оголосив ім'я майбутньої дитини.
Мессі опублікував в Instagram відео живота своєї вагітної дружини Антонелли Роккуццо, додавши підпис - "малюк Чіро".
Перша дитина в сім'ї Мессі і Роккуццо народилася в листопаді 2012 року, малюка назвали Тьяго. Другий син, що народився у вересні 2015 року, отримав ім'я Матео.
الأُسطورة ليو ميسي IG : الطفل يكبر ♥ pic.twitter.com/57VzlavLeP— FCB World (@FCBW_A7) February 6, 2018
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