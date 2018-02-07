Мессі оголосив ім'я своєї третьої дитини

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини незабаром втретє стане батьком.

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі незабаром втретє стане батьком – зараз його дружина Антонела Рокуццо на сьомому місяці вагітності. Напередодні Ліонель вперше оголосив ім'я майбутньої дитини.

Мессі опублікував в Instagram відео живота своєї вагітної дружини Антонелли Роккуццо, додавши підпис - "малюк Чіро".

Перша дитина в сім'ї Мессі і Роккуццо народилася в листопаді 2012 року, малюка назвали Тьяго. Другий син, що народився у вересні 2015 року, отримав ім'я Матео.