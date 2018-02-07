"Шахтар" завершив збори в Дубаї перемогою над віце-чемпіоном Швеції

Це останній спаринг гірників напередодні офіційного відновлення сезону.

«Шахтар» у завершальному матчі на зборі в Дубаї (ОАЕ) зіграв зі шведським клубом АІК.

Вже через тиждень підопічним Паулу Фонсеки належить провести перший офіційний матч року, а тому наставник донеччан виставив на поле склад, максимально наближений до основного, повідомляє сайт "Шахтаря".

«Поманчево-чорні» практично повністю позбавили суперника м'яча і більшу частину часу провели на його половині поля, однак подолати монолітну оборону скандинавів виявилося непросто. Небезпечно пробивали Фред і Марлос – обидва рази шведів рятував голкіпер. АІК відповідав контратаками і за десять хвилин до перерви створив свій єдиний гольовий момент: Стефан Сілва бив з лінії воротарського майданчика, і тепер вже П'ятов був на висоті.

Читайте також"Шахтар" записав пронизливий промо-ролик напередодні матчів Ліги чемпіонів проти "Роми" (відео) Відразу після перерви «Шахтарю» вдалося реалізувати свою перевагу і відкрити рахунок. Спочатку Петряк, який вийшов на заміну, пробив воротаря, але м'яч з лінії виніс захисник АІКа, а вже в наступній атаці Марлос обігрався з Феррейрою і обвідним ударом вразив дальній кут – 1:0.

За п'ять хвилин автор голу залишив поле, порушивши правила в центрі і отримавши другу жовту картку, а «помаранчево-чорні» залишилися в меншості. Насиченою стала і кінцівка другого тайму. Прийнявши довгий пас зі штрафного, Ісмаїлі втік один на один, але в боротьбі із захисником пробив у голкіпера.

На останній хвилині шведи могли врятуватися, однак П'ятов парирував небезпечний удар Бауї. А в компенсований час остаточний рахунок встановив Феррейра: після передачі від Петряка аргентинець красивим ударом поклав м'яч під дальню штангу – 2:0.

Шахтар» (Донецьк) – АІК (Сольна) – 2:0

Голи: 1:0 Марлос (48), 2:0 Феррейра (90+2)

«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Кривцов, Додо, Степаненко, Фред, Бернард (Петряк, 46), Тайсон (к), Марлос, Феррейра.

Сьогодні донецька команда повернеться до Києва, де продовжить підготовку до поєдинку чемпіонату з «Чорноморцем» (16 лютого) і першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою» (21 лютого).