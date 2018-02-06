Збірна Голландії отримала нового головного тренера

Команду очолив Рональд Куман.

Королівський футбольний союз Нідерландів визначився з новим головним тренером збірної Голландії. Ним став Рональд Куман. 54-річний фахівець уклав з федерацією контракт терміном на чотири з половиною роки – до 1 липня 2022-го.

Про це повідомив офіційний сайт Королівського футбольного союзу.

Останнім тренером збірної Голландії був Дік Адвокат, який залишив команду в листопаді.

Зазначимо, що збірна Голландії провалила два останніх відбіркових цикли - на Євро-2016 і ЧС-2018.

Останнім місцем роботи Рональда Кумана був англійський "Евертон".