Збірна Голландії отримала нового головного тренера
17:28, 06 лютого 2018Футбол
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Команду очолив Рональд Куман.
Рональд Куман очолив збірну Голландії / Reuters
Королівський футбольний союз Нідерландів визначився з новим головним тренером збірної Голландії. Ним став Рональд Куман. 54-річний фахівець уклав з федерацією контракт терміном на чотири з половиною роки – до 1 липня 2022-го.
Про це повідомив офіційний сайт Королівського футбольного союзу.
Останнім тренером збірної Голландії був Дік Адвокат, який залишив команду в листопаді.
Зазначимо, що збірна Голландії провалила два останніх відбіркових цикли - на Євро-2016 і ЧС-2018.
Останнім місцем роботи Рональда Кумана був англійський "Евертон".
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