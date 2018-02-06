В АПЛ можуть запровадити зимову паузу після 2019 року - ЗМІ

Офіційно оголосять про введення зимової паузи одразу після підписання нового телевізійного контракту.

У чемпіонаті Англії роздумують над введенням зимової перерви після 2019 року.

Це питання вже не вперше турбує тренерів команд АПЛ, які скаржаться на травми гравців через щільний графік матчів.

Тепер же керівництво ліги всерйоз обмірковує цю пропозицію, повідомляє ВВС.

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За інформацією видання, офіційно оголосять про введення зимової паузи одразу після підписання нового телевізійного контракту. Про нову угоду повинні повідомити найближчим часом.

Зазначимо, за чинними телевізійними угодами на 5,14 мільярда фунтів, які закінчаться в 2019 році, введення зимової паузи неможливо.