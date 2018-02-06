"Шахтар" поступився команді Капелло в передостанньому спарингу в Дубаї

Гірники програли китайському клубу "Цзянсу Сунін", який тренує легендарний італієць Фабіо Капелло.

Донецький "Шахтар" провів передостанній контрольний поєдинок в рамках тренувального збору в Дубаї (ОАЕ). Суперником підопічних Паулу Фонсеки був китайський "Цзянсу Сунін" під керівництвом легендарного наставника Фабіо Капелло. "Шахтар" поступився в цій зустрічі з рахунком 0:1.

Вирішальний гол гірники пропустили на 77-й хвилині - дальнім ударом відзначився Цао Хайцін. Чемпіон України перевершив суперника за кількістю ударів по воротах - 20-9. Хоча в точності команди були рівні. Удари в площину воріт - 5-5.

Відзначимо, що "Шахтар" провів поєдинок експериментальним складом.

«Шахтар»: Кудрик (Шевченко, 46), Матвієнко (Ісмаїлі, 79), Хочолава (Гречишкін, 61), Ордець (Ракицький, 79), Бутко (Петряк, 61), Танковський, Алан Патрік (Степаненко, 79), Дентіньо (Бернард, 79), Коваленко (Тайсон, 79), Зубков (Марлос, 79), Бланко-Лещук (Фомін, 61).

Завтра український клуб проведе останній матч на зборах - проти віце-чемпіона Швеції клубу АІК. Після цього команда повернеться в Україну, де вже 16 лютого відновиться сезон в Прем'єрі-лізі: "Шахтар" прийме "Чорноморець".