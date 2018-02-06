"Шахтар" записав проникливий промо-ролик напередодні матчів Ліги чемпіонів проти "Роми" (відео)

"Коли десятки тисяч підтримають нас на стадіоні, у суперника немає шансів перемогти! Приходьте і підтримайте нас!", - йдеться у відеоролику.

Донецький "Шахтар" записав ролик для вболівальників напередодні протистояння з італійською "Ромою" в плей-офф Ліги чемпіонів.

Ролик опубліковано на офіційній сторінці клубу в Facebook.

"Твій голос, гомін десятків тисяч вселяють страх у суперника. Як і ти, ми віримо в те, в чому сумніваються інші. Ми достатньо зробили, але нам з тобою цього мало. Ми хочемо бути першими, але без тебе нам ніколи не дійти до мети. Все має сенс, коли ми разом. Твій голос дає нам впевненість і силу, і ми здатні перевершити себе. Коли десятки тисяч підтримають нас на стадіоні, у суперника немає шансів перемогти! Приходьте і підтримайте нас!", - йдеться у відеоролику.

Матчі "Шахтаря" і "Роми" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 21 лютого у Харкові та 13 березня у Римі.