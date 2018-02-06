"Зоря" підписала екс-нападника "Манчестер Сіті"

20-річний форвард Давід Фаупала провів 1 матч за основну команду "Ман Сіті" і виступав за молодіжну команду цього клубу.

Луганська "Зоря" оголосила про підписання контракту з молодим французьким нападником Давідом Фаупала. Вчора форвард прибув у Запоріжжя, успішно пройшов медичне обстеження і тепер є повноправним гравцем луганської «Зорі». Контракт підписано за схемою 2+1.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також"Зоря" оголосила про підписання бразильського воротаря20-річний Фаупала – вихованець «Ланса», крім того, він виступав за молодіжну команду «Манчестер Сіті». На його рахунку один матч за основу "Ман Сіті" – в 1/8 фіналу Кубка Англії-2016 проти «Челсі» (1:5), в якому він забив єдиний гол команди.

Фаупала в минулому сезоні здавався в оренду в голландську "Бреду" і англійський «Честерфілд». На його рахунку два матчі за збірну Франції серед 18-річних.