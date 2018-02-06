Казахський клуб назвав донецький "Олімпік" командою з ДНР

Незабаром представники "Кайсара" виправили свою помилку.

Казахський клуб "Кайсар", що зайняв в останньому чемпіонаті Казахстану шосте місце, оскандалився, інформуючи про майбутні товариські матчі своєї команди, повідомляє Isport.

Анонсуючи найближчі контрольні матчі, "Кайсар" зазначив, що 9 лютого зіграє товариський матч з донецьким "Олімпіком".

Все б нічого, але навпроти українського клубу був залишений прапор так званої "ДНР".

Через час в "Кайсарі" усвідомили помилку та виправили прапор країни на правильний.