Новим наставником українця Коваля в "Депортиво" став легендарний голландець Зеєдорф

Легенда "Мілану" підписав з іспанською командою контракт до кінця нинішнього сезону.

Головним тренером «Депортиво» призначений відомий у минулому голландський футболіст Кларенс Зеєдорф.

Про це повідомляє сайт клубу.

Колишній гравець і наставник «Мілану» підписав з іспанською командою контракт до кінця нинішнього сезону.

Читайте такожВоротар "Динамо" Коваль перейшов в іспанський "Депортиво" (відео)Зазначимо, що в січні до лав "Депортиво" перейшов український голкіпер Максим Коваль. Динамівець виступатиме за команду з Ла-Коруньї на правах оренди.

Пост головного тренера «Депортиво» став вакантним минулої неділі, коли було оголошено про відставку Крістобаля Паррало. Після 22 турів чемпіонату Іспанії команда посідає 18-е місце в турнірній таблиці.

Кларенс Зеєдорф - легендарний гравець, який назавжди увійшов в історію Ліги чемпіонів як футболіст, що перемагав у цьому турнірі у складі трьох різних клубів - в "Аяксі" (1995 рік), "Реалі" (2000) і "Мілані" (2003, 2007).