Аргентинський футболіст погрожував тренеру пістолетом, вимагаючи місця в складі

Після того, що сталося наставник пішов у відставку.

Футболіст аргентинського клубу «Ескуела Президенте Рока» Цезар Пагані утримував тренера Крістіана Нейру під дулом пістолета заради місця в складі.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією агентства, під час тренування Пагані наставив зброю на Нейру і став вимагати включити його у стартовий склад. «Я працюю в цьому клубі більше 45 років, але нічого такого зі мною раніше не траплялося», — заявив тренер.

За словами президента футбольної команди, після того, що сталося Нейра пішов у відставку. Він також додав, що Пагані вже просив знайомого загрожувати одноклубнику. Розслідуванням інциденту зайнялася поліція.

«Ескуела Президенте Року» базується в Буенос-Айресі і виступає у нижчих лігах Аргентини.