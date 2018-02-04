Українець Чигринський забив м'яч за АЕК у принциповому дербі з "Олімпіакосом" у Греції (відео)

АЕК - суперник київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський відзначився забитим м'ячем у принциповому дербі в чемпіонаті Греції у ворота «Олімпіакоса».

Українець на 87-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку, а на 90-й хвилині його команда вирвала перемогу, завдяки якій піднялася на друге місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що незабаром АЕКу належить зіграти з київським «Динамо» в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Тим часом "Динамо" в рамках тренувального збору в Іспанії сьогодні провело спаринг з "Академією Пушкаша" (Угорщина) і поступилося - 2:3.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК - "Динамо" відбудеться 15 лютого.