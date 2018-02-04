Українець Чигринський забив м'яч за АЕК у принциповому дербі з "Олімпіакосом" у Греції (відео)
23:46, 04 лютого 2018Футбол
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АЕК - суперник київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Українець Дмитро Чигринський забив гол у принциповому матчі з "Олімпіакосом" / facebook.com/pg/AEK.FC.OFFICIAL
Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський відзначився забитим м'ячем у принциповому дербі в чемпіонаті Греції у ворота «Олімпіакоса».
Українець на 87-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку, а на 90-й хвилині його команда вирвала перемогу, завдяки якій піднялася на друге місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що незабаром АЕКу належить зіграти з київським «Динамо» в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.
Тим часом "Динамо" в рамках тренувального збору в Іспанії сьогодні провело спаринг з "Академією Пушкаша" (Угорщина) і поступилося - 2:3.
Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК - "Динамо" відбудеться 15 лютого.
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