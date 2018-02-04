"Тоттенхем" у бойовій грі з "Ліверпулем" врятувався від поразки завдяки скандальним рішенням судді

У кінцівці поєдинку арбітр призначив два пенальті у ворота "мерсисайдців".

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги відбувся центральний поєдинок - "Ліверпуль" приймав "Тоттенхем". У поєдинку зафіксована бойова нічия - 2:2.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже на 3-й хвилині форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах вивів господарів вперед - 1:0. Перший тайм так і завершився. На 80-й хвилині Віктор Ваньяма потужним ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок. Тут же "Шпори" могли вийти вперед, але капітан гостей Харрі Кейн не реалізував пенальті.

Супердраматична розв'язка настала вже в компенсований час. Салах забив ще один м'яч, обігравши в штрафному майданчику чотирьох гравців суперника. Але перемога попливла з рук "Ліверпуля" буквально в останні миттєвості, коли у ворота підопічних Юргена Клоппа був призначений ще один 11-метровий, який викликав обурення у команди "Червоних". На цей раз Кейн був точний і приніс "Тоттенхему" нічию - 2:2.

"Ліверпуль" посідає третє місце в таблиці з 51 очком. "Тоттенхем" - на п'ятій позиції (49 очок). Однак "Челсі", який з 50 пунктами має матч в запасі.