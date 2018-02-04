Суперник "Шахтаря" у плей-офф Ліги чемпіонів "Рома" виграла вперше за сім матчів

Римляни не перемагали у всіх турнірах півтора місяці.

Суперник "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» в матчі 23-го туру італійської Серії А на виїзді обіграла «Верону» і таким чином здобула першу перемогу за останні сім матчів у чемпіонаті Італії.

Римляни відкрили рахунок вже на стартовій хвилині поєдинку. Турецький легіонер «Вовків» Дженгіз Ундер забив ударом в ближній кут. Цей гол виявився єдиним у матчі, повідомляє Xsport.

В турнірній таблиці Серії А «Рома» продовжує йти на п'ятому місці, скоротивши відставання від «Інтера», що посідає 4-у сходинку, до одного очка.

«Верона» – «Рома» 0:1

Гол: Дженгіз 1.

«Рома»: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Пеллегріні, Стротман, Наінгголан, Дженгіз (Жерсон 70), Джеко (Дефрель 89), Ель-Шаараві (Перотті 78).

Вилучення: Пеллегріні 51.

Зазначимо, що до цього римляни мали тривалу безвиграшну серію, яка налічувала сім матчів. Попередній раз "Рома" перемагала аж 16 грудня.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться 21 лютого у Харкові.