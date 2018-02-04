Представлений офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Вартість м'яча - 165 доларів.

Компанія Adidas представила м'яч для фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18, який відбудеться в Києві.

Про це повідомляє Sport Arena.

В інтернет-магазині бренду з'явилися дві версії м'яча — для матчів і для тренувань.

На м'ячі зображено класичні зірки турніру Ліги чемпіонів, а також присутні кольори українського прапора.

М'яч з'явився в інтернет-магазині 2 лютого і придбати його можна за 165 доларів (за поточним курсом — 4575 гривень).

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня.