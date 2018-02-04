Представлений офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів у Києві
13:49, 04 лютого 2018Футбол
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Вартість м'яча - 165 доларів.
adidas.com
Компанія Adidas представила м'яч для фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18, який відбудеться в Києві.
Про це повідомляє Sport Arena.
В інтернет-магазині бренду з'явилися дві версії м'яча — для матчів і для тренувань.
На м'ячі зображено класичні зірки турніру Ліги чемпіонів, а також присутні кольори українського прапора.
М'яч з'явився в інтернет-магазині 2 лютого і придбати його можна за 165 доларів (за поточним курсом — 4575 гривень).
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня.
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