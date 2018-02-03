Київське "Динамо" зіграло внічию зі шведським "Естерсундом" в контрольному матчі

Гра завершилася з рахунком 2:2.

В іспанській Марбельї завершився черговий контрольний матч у зимове міжсезоння київського "Динамо", в якому команда Олександра Хацкевича зіграла внічию зі шведським "Естерсундом", повідомляє офіційний сайт української команди.

Гра завершилася з рахунком 2:2.

Кияни більш активно розпочали матч і вже на 14-й хвилині Микола Морозюк відкрив рахунок. Тим не менш, в кінцівці тайму шведи забили одразу два голи, 1:2.

Проте, у другому таймі "белу-блакитні" зуміли уникнути поразки. На 50-й хвилині відзначився Жуніор Мораес.

Таким чином, команда в третій раз зіграла внічию в нинішнє зимове міжсезоння, при двох поразках і тільки одній перемозі.

Завтра, в неділю, 4 лютого, "Динамо" зіграє проти Академії Пушкаша.