Коноплянка забив за "Шальке" вперше з серпня в Бундеслізі

Матч проти "Вердера" завершився поразкою господарів поля - 1:2.

В Гельзенкірхені завершився матч чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Шалько-04" приймав "Вердер" з Бремена і програв, а єдиний гол у складі команди забив український легіонер Євген Коноплянка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Коноплянка відкрив рахунок точним ударом на 24-й хвилині, завершивши багатоходову комбінацію своєї команди. При цьому воротар суперників допустив грубу помилку. Довгий час господарі утримували переможний рахунок.

Тим не менш, на 79-й хвилині гравці "Вердера" зрівняли рахунок, а вже в доданий арбітром час - на 90+3 хвилині гості вирвали перемогу, 1:2.

Гол Коноплянки став першим для українця в німецькій Бундеслізі з серпня 2017 року.

На даний момент, на рахунку "Шальке" 34 очки в 21 матчі і 4-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.