Зінченко потрапив в заявку "Манчестер Сіті" на плей-офф Ліги чемпіонів

Український футболіст зможе взяти участь в матчах головного єврокубка.

21-річний футболіст «Манчестер Сіті» і збірної України з футболу Олександр Зінченко потрапив в заявку англійської команди на матчі плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Повний склад команди виглядає наступним чином.

Воротарі: Браво, Едерсон.

Захисники: Данило, Компані, Менді, Отаменді, Стоунз, Уокер, Ляпорт, Зінченко.

Півзахисники: Делф, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Сані, Стерлінг, Б. Сілва, Д. Сільва, Турі.

Нападник: Агуеро, Жезус.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» зустрінеться зі швейцарським «Базелем». Матчі відбудуться 13 лютого та 7 березня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Зінченко відіграв повний матч туру АПЛ у складі "Манчестер Сіті" проти "Вест Бромвіча" і отримав високі оцінки преси і фахівців.