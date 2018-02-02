Зінченко потрапив в заявку "Манчестер Сіті" на плей-офф Ліги чемпіонів
21-річний футболіст «Манчестер Сіті» і збірної України з футболу Олександр Зінченко потрапив в заявку англійської команди на матчі плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу.
Повний склад команди виглядає наступним чином.
Воротарі: Браво, Едерсон.
Захисники: Данило, Компані, Менді, Отаменді, Стоунз, Уокер, Ляпорт, Зінченко.
Півзахисники: Делф, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Сані, Стерлінг, Б. Сілва, Д. Сільва, Турі.
Нападник: Агуеро, Жезус.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» зустрінеться зі швейцарським «Базелем». Матчі відбудуться 13 лютого та 7 березня.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Зінченко відіграв повний матч туру АПЛ у складі "Манчестер Сіті" проти "Вест Бромвіча" і отримав високі оцінки преси і фахівців.