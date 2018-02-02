"Шахтар" заявив чотирьох новачків на матчі Ліги чемпіонів

У список потрапили Додо, Фомін, Танковскький та Матвієнко.

Донецький "Шахтар" оновив заявку на матчі Ліги чемпіонів, включивши в неї захисників Додо і Миколи Матвієнка, півзахисника В'ячеслава Танковского і форварда Руслана Фоміна, повідомляє SportArena, з посиланням на профілі футболістів у списку "гірників" на офіційному сайті УЄФА.

В 1/8 фіналу гірники зіграють з італійською "Ромою" (Рим).

Фомін і Танковський провели першу частину сезону в "Маріуполі", але взимку "гірники" взяли їх на перегляд у команду Паулу Фонсеки. При цьому Танковський належить Шахтарю, а Фомін був гравцем "Маріуполя". Раніше сьогодні "гірники" оголосили про їх повернення в команду.

Матвієнко був основним лівим захисником "Ворскли", де також грав в оренді з "Шахтаря". Взимку донецький клуб повернув гравця собі, оскільки запасний лівий бек Марсіо Азеведо перейшов у грецький ПАОК і на цю позицію залишився лише Ісмаїлі.

Додо був підписаний на позицію правого захисника, де більшу частину сезону грав Богдан Бутко через припинення Даріо Срною кар'єри.

Перший матч проти римлян відбудеться 21 лютого у Харкові. Відповідь — 13 березня у Римі.