Ярмоленко наділи на ногу спеціальний чобіт - місяць на милицях

Ситуація з травмою одного з лідерів збірної України виявилася набагато складнішою, ніж вважалося раніше.

Травма, отримана півзахисником дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрієм Ярмоленко в останньому матчі чемпіонату Німеччини проти" "Фрайбурга", виявилася набагато складнішою, ніж вважалося раніше, повідомляє Команда 1 з посиланням на бесіду з футболістом.

— Точний діагноз з усіма медичними подробицями я назвати не можу, — сказав Андрій. — Вийшов на заміну, відіграв десь три хвилини і абсолютно в нешкідливому епізоді зіткнувся із захисником. Отримав м'яч, пішов в обіграш і відразу відчув — щось не так. Але дограв матч. Потім дивився цей момент у повторі — нічого там такого не було.

"Після обстеження з'ясувалося, що на п'яті відійшла якась тканина, але ахілл не зачеплений. У підсумку на ногу мені одягли спеціальний чобіт — місяць доведеться пересуватися за допомогою милиць. Скільки потім знадобиться часу на реабілітацію, сказати поки не можу. Буде видно...", - додав гравець.

У цьому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 24 матчі, забив 6 м'ячів і віддав 4 гольові паси.

Як повідомляв УНІАН, футболіст збірної України і німецької "Боруссії" (Дортмунд) Адреяй Ярмоленко отримав травму в матчі Бундесліги проти "Фрайбурга", який відбувся в минулі вихідні. Повідомлялося, що гравець вибув на кілька тижнів.