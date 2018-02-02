У Польщі фанати футбольної "Вісли" по-звірячому вбили вболівальника "Краковії"

Ультрас двох клубів ворогують вже багато років поспіль.

18-річний фанат "Краковії" був по-звірячому вбитий вболівальниками "Вісли", повідомляє Isport з посиланням на Fakt.pl.

За інформацією видання, увечері 30 січня Мілош піддався нападу з боку групи людей, озброєних ножами, сокирами і мачете.

Вболівальники краківського клубу відчайдушно намагалися допомогти Мілошу, здаючи кров йому на переливання. Але незважаючи на їх допомогу, а також зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

За попередніми даними поліції, напад на вболівальника було спланованим і інтерпретується як хуліганство.

Примітно, що батько загиблого Мілоша зробив звернення до інших вболівальників не мстити за смерть сина. Він не хоче, щоб внаслідок хуліганських розборок постраждала ще одна сім'я.

Між фанами "Краковії" та "Вісли" існує відкрита неприязнь, яка часто доходить до сутичок і бійок. У січні 2011-го уболівальниками "Вісли" також був убитий фан "Краковії". В результаті розслідування була виявлена причетність до вбивства 11 фанів, які отримали від 8 до 10 років тюремного ув'язнення.