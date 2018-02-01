ФФУ не проводитиме акредитації українських журналістів на ЧС-2018 у Росії
19:58, 01 лютого 2018Футбол
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Також Федерація футболу України відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на турнір.
ФФУ не сприятиме акредитаціям українських журналістів на ЧС / ffu.ua
Федерація футболу України офіційно підтвердила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу у Росії, йдеться у заяві на офіційному сайті ФФУ.
Про це було повідомлено ФІФА 26 січня, додано в заяві.
Також ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.
Чемпіонат світу-2018 з футболу відбуватиметься в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.
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