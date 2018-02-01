ФФУ не проводитиме акредитації українських журналістів на ЧС-2018 у Росії

Також Федерація футболу України відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на турнір.

Федерація футболу України офіційно підтвердила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу у Росії, йдеться у заяві на офіційному сайті ФФУ.

Про це було повідомлено ФІФА 26 січня, додано в заяві.

Також ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

Чемпіонат світу-2018 з футболу відбуватиметься в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.