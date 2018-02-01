ФФУ не проводитиме акредитації українських журналістів на ЧС-2018 у Росії

19:58, 01 лютого 2018
Футбол
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ФФУ не сприятиме акредитаціям українських журналістів на ЧС / ffu.ua

Федерація футболу України офіційно підтвердила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу у Росії, йдеться у заяві на офіційному сайті ФФУ.

Про це було повідомлено ФІФА 26 січня, додано в заяві.

Також ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

Чемпіонат світу-2018 з футболу відбуватиметься в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

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Теги: #ФФУ акредитація ЧС-2018