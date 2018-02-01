Матч "Карпати" - "Олімпік", перерваний через сильний снігопад, буде дограно 21 лютого

Таке рішення ухвалила УПЛ разом з КДК ФФУ.

Поєдинок 18-го туру української Прем'єр-ліги між "Карпатами" та "Олімпіком", перерваний на початку грудня через сильний снігопад, буде дограно 21 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Це рішення було ухвалене УПЛ разом з КДК ФФУ. В середині січня комітет Федерації футболу України зобов'язав дирекцію Прем'єр-ліги встановити час, місце та дату догравання поєдинку.

У результаті другий тайм зустрічі між "Карпатами" та "Олімпіком" буде зіграно 21 лютого. Початок — о 14:00.

Нагадаємо, матч "Карпати" — "Олімпік" у Львові в рамках 18-го туру УПЛ був зупинений арбітром Катериною Монзуль в перерві через сильний снігопад. Перший тайм поєдинку закінчився з рахунком 1:1, а після перерви Монзуль не вивела команди на поле через стан поля. Дограти зустріч на наступний день команди також не змогли. 21 грудня КДК ФФУ вирішив призначити догравання матчу, а не карати львів'ян технічною поразкою, як цього вимагав "Олімпік".