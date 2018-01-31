"Челсі" за кілька годин до закриття трансферного вікна придбав у "Арсеналу" Жиру
20:01, 31 січня 2018Футбол
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"Челсі" отримав солідне підсилення на позицію центрфорварда.
Олів'є Жиру став форвардом "Челсі" / chelseafc.com
Лондонський «Челсі» оголосив про трансфер французького нападника Олів'є Жиру, який в останні роки виступав за "Арсенал".
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 15,3 мільйони фунтів.
Жиру отримав в «Челсі» ігровий номер 18. Контракт нападника розрахований на найближчі півтора року.
Паралельно з трансфером Жиру «Челсі» віддав форварда Міші Батшуайі в оренду дортмундській «Боруссії». Раніше в ході сьогоднішнього дня «Арсенал» купив у "Боруссії" нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.
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