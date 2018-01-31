"Карпати" підсилилися двома форвардами з Колумбії

20-річний Маурісіо Кортес і 21-річний Джонатан Бедоя підписали контракти з львівським клубом.

Львівські "Карпати" оголосили про підписання контрактів з двома новачками. Гравцями львівської команди стали колумбійські нападники Маурісіо Кортес і Джонатан Бедоя. Форварди вже приєдналися до нових партнерів на зборах у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт "Карпат".

Останнім клубом 20-річного Кортеса був колумбійський «Ла-Екідад», за який він в поточному сезоні провів 10 матчів, але не зміг відзначитися результативними діями. Також він грав за колумбійський «Індепендьєнте Медельїн».

21-річний Джонатан Бедоя грав у складі молодіжної команди іспанського «Еспаньола», а також проходив збори з основною командою цього клубу.

Зазначимо, що «Карпати» оголосили про підписання гравців, хоча раніше повідомлялося, що на клуб накладено трансферний бан.