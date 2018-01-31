Бразильський гравець "Шахтаря" Фред в останній день трансферного вікна може перейти в "МЮ"
"Манчестер Юнайтед" має шанс підписати центрального півзахисника "Шахтаря" Фреда сьогодні до закриття зимового трансферного вікна.
Про це повідомило британське видання Manchester Evening News.
Раніше одним з лідерів "Шахтаря" цікавився "Манчестер Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли, за інформацією джерела, в січні зробила дві пропозиції по бразильцеві, які були відхилені, і тепер звернула увагу на інші трансферні цілі.
Про інтерес "Манчестер Юнайтед" до Фреда ще три тижні тому повідомляла The Times, пояснивши можливий трансфер особистою зацікавленістю в гравцеві з боку Жозе Моуріньо.
Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека висловив упевненість в тому, що хавбек до літа залишиться в його команді.
Фред виступає за "Шахтар" з літа 2013 року, куди перейшов з бразильського "Інтернасьоналя". У поточному сезоні на його рахунку 24 матчі і 2 забитих голи у всіх турнірах за донецький клуб.
Трансферне "вікно" (час для переходів футболістів із клубу в клуб) закривається сьогодні.