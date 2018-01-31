Лідер нападу "Боруссії" Обамеянг підписав контракт з "Арсеналом"

Трансфер став для лондонського клубу рекордним.

Нападник дортмундської «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг став гравцем «Арсеналу». 28-річний габонец уклав довгостроковий контракт з лондонцями. Про це повідомив офіційний сайт "Канонірів". Трансфер Обамеянга став для «Арсеналу» рекордним. Його сума офіційно не називається, але повідомлялося, що «Боруссія» отримає 63 мільйони євро плюс можливі бонуси. Нагадаємо, днями рекордний трансфер в своїй історії здійснив "Манчестер Сіті".

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