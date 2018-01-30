"Динамо" оголосило про підписання четвертого новачка в зимове міжсезоння

Карлос Самбрано - перший гравець з Перу в історії "Динамо".

"Динамо" оголосило про підписання перуанського футболіста Карлоса Самбрано.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Подробиці трансферу невідомі, проте сам 28-річний гравець раніше повідомив, що підписав 4-річну угоду з "біло-синіми".

Попередніми клубами Карлоса Самбрано є німецькі "Шальке", "Санкт-Паулі" і "Айнтрахт", а також російський "Рубін" і грецький ПАОК. В складі останніх він провів 8 поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах.

У складі національної збірної Перу Самбрано дебютував у 18-річному віці, зіграв 43 матчі і забив 4 м'ячі.

Карлос Самбрано - перший перуанський гравець в історії "Динамо". Він виступає на місці центрального захисника, але має також навички гри на правому фланзі оборони. Самбрано обрав другий номер на футболці в київському клубі.

Зазначимо, що перуанець став четвертим підписанням "Динамо" в зимове трансферне вікно після Бенджаміна Вербича, Руслана Ротаня та Артема Шабанова. Також в клуб з оренди повернулися Дмитро Хльобас і Владислав Калитвинцев.