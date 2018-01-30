"Шахтар" хоче підписати молодого бразильця Майкона

За інформацією бразильських ЗМІ, "гірники" запропонували за гравця 6 мільйонів євро.

Півзахисник бразильського «Корінтіанса» Майкон потрапив у сферу інтересів донецького «Шахтаря».

Про це повідомляє UOL Esporte.

Повідомляється, що «гірники» запропонували бразильцям 6 мільйонів євро за 20-річного гравця, однак «Корінтіанс» просить 8-9 мільйонів. Крім «Шахтаря» Майконом цікавився «Наполі», однак його перехід в італійську команду малоймовірний через відсутність у бразильця паспорта ЄС.

У нинішньому сезоні півзахисник став чемпіоном Бразилії, відігравши за клуб 36 матчів, відзначившись одним забитим м'ячем і трьома гольовими передачами. Також на його рахунку 8 поєдинків і 1 гол за збірну Бразилії серед 20-річних.