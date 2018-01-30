Клуб українця Зінченка "Манчестер Сіті" здійснив найдорожчий трансфер у своїй історії

18:25, 30 січня 2018
Футбол
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Емерік Лапорт перейшов в

Сьогодні "городяни" оголосили про перехід до своїх лав захисника "Атлетика" Емеріка Лапорта. 23-річний баск підписав контракт з новим клубом до літа 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті".

Раніше «Атлетик» оголосив про те, що за Лапорта були виплачені відступні в розмірі 65 мільйонів євро.

Як повідомляє BBC, це рекордний трансфер для «Ман Сіті». Таким чином, побитий попередній рекорд клубу. У 2015 році Кевін де Брюйне був куплений у «Вольфсбурга» за 55 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, за "Манчестер Сіті" виступає український гравець Олександр Зінченко. На даний момент "городяни" з 12-очковим відривом йдуть на першому місці в чемпіонаті Англії.

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Теги: #Ман Сіті найдорожчий трансфер