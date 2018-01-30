Хачеріді залишить "Динамо" влітку - ЗМІ
16:41, 30 січня 2018Футбол
304
За інформацією джерел, захисник вже підписав попередній контракт з грецьким клубом ПАОК.
Євген Хачеріді піде з "Динамо" влітку - ЗМІ / fcdynamo.kiev.ua
Захисник «Динамо» Євген Хачеріді влітку перейде в грецький ПАОК.
Про це повідомляють джерела сайту FootBoom.
Трансфер міг відбутися вже взимку, однак "Динамо" не захотіло йти на поступки в переговорах з ПАОКом. За інформацією ЗМІ, київський клуб хотів отримати три мільйони євро, а ПАОК хотів вкластися у два мільйони.
Читайте також"Динамо" підписало захисника збірної Перу Карлоса Самбрано - ЗМІПри цьому Хачеріді підписав попередній контракт з ПАОК і стане гравцем команди влітку, після закінчення угоди з "Динамо", яка закінчується наприкінці сезону.
Як повідомляв УНІАН, Хачеріді відмовився продовжувати контракт з віце-чемпіоном України. Футболістом цікавився також турецький "Галатасарай".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter