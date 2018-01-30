Хачеріді залишить "Динамо" влітку - ЗМІ

За інформацією джерел, захисник вже підписав попередній контракт з грецьким клубом ПАОК.

Захисник «Динамо» Євген Хачеріді влітку перейде в грецький ПАОК.

Про це повідомляють джерела сайту FootBoom.

Трансфер міг відбутися вже взимку, однак "Динамо" не захотіло йти на поступки в переговорах з ПАОКом. За інформацією ЗМІ, київський клуб хотів отримати три мільйони євро, а ПАОК хотів вкластися у два мільйони.

Читайте також"Динамо" підписало захисника збірної Перу Карлоса Самбрано - ЗМІПри цьому Хачеріді підписав попередній контракт з ПАОК і стане гравцем команди влітку, після закінчення угоди з "Динамо", яка закінчується наприкінці сезону.

Як повідомляв УНІАН, Хачеріді відмовився продовжувати контракт з віце-чемпіоном України. Футболістом цікавився також турецький "Галатасарай".