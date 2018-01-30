Ярмоленко пропустить кілька тижнів через травму - твіттер "Боруссії"

Український футболіст отримав травму в матчі з "Фрайбургом" минулої суботи.

Півзахисник дортмундської «Боруссії» українець Андрій Ярмоленко пропустить кілька тижнів через травму сухожилля.

Про це сьогодні повідомив офіційний твіттер "Боруссії".

Ярмоленко отримав ушкодження в грі з «Фрайбургом» (2:2).

Це перша травма для українського півзахисника після його переходу в «Боруссію».

У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв за "Боруссію" 24 матчі, забив 6 голів і віддав 4 гольові паси.