Ярмоленко пропустить кілька тижнів через травму - твіттер "Боруссії"
14:00, 30 січня 2018Футбол
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Український футболіст отримав травму в матчі з "Фрайбургом" минулої суботи.
Ярмоленко пропустить через травму кілька тижнів / UA-Футбол
Півзахисник дортмундської «Боруссії» українець Андрій Ярмоленко пропустить кілька тижнів через травму сухожилля.
Про це сьогодні повідомив офіційний твіттер "Боруссії".
Ярмоленко отримав ушкодження в грі з «Фрайбургом» (2:2).
Це перша травма для українського півзахисника після його переходу в «Боруссію».
У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв за "Боруссію" 24 матчі, забив 6 голів і віддав 4 гольові паси.
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