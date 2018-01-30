Ярмоленко пропустить кілька тижнів через травму - твіттер "Боруссії"

14:00, 30 січня 2018
Футбол
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Ярмоленко пропустить через травму кілька тижнів / UA-Футбол

Про це сьогодні повідомив офіційний твіттер "Боруссії".

Ярмоленко отримав ушкодження в грі з «Фрайбургом» (2:2).

Це перша травма для українського півзахисника після його переходу в «Боруссію».

У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв за "Боруссію" 24 матчі, забив 6 голів і віддав 4 гольові паси.

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Теги: #Ярмоленко травма