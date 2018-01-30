Бекхем представив в Майамі власний футбольний клуб

З 2020 року клуб Futbol Miami, який заснував екс-капітан збірної Англії Девід Бекхем, буде виступати в американському дивізіоні MLS.

Знаменитий англійський футболіст, екс-капітан збірної Англії Девід Бекхем представив власний клуб Futbol Miami. Пряма трансляція презентації 29 січня велася на офіційному сайті команди.

За словами Бекхема, з 2020 року клуб буде виступати у вищому професійному американському дивізіоні MLS. Про готовність грати за Futbol Miami вже заявив ряд топ-гравців, повідомив Бекхем.

Клуб планує відкрити дитячу академію і побудувати стадіон на 25 тисяч глядачів.

Крім Бекхема, Futbol Miami належить генеральному директору американської телекомунікаційної компанії Sprint Марсело Клеру і засновнику японського медіахолдингу SoftBank Масайоші Сану.

У 2007 році, коли Бекхем підписав контракт з "Лос-Анджелес Гелексі", однією з умов договору була можливість стати співвласником одного з нових команд MLS.

Англієць виступав також за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Мілан" і "Парі Сен-Жермен". Шість разів ставав чемпіоном Англії, один раз – чемпіоном Іспанії. Перемагав у Лізі чемпіонів і Міжконтинентальному кубку.