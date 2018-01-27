Київське "Динамо" зіграло внічию з болгарським ЦСКА в заключному контрольному матчі в Марбельї

Гра завершилася з рахунком 0:0.

В Марбельї (Іспанія) завершився останній контрольний матч київського "Динамо" в рамках навчально-тренувального збору, в якому українська команда зіграла внічию з болгарським ЦСКА з Софії, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Кияни виглядали в цій грі досить непереконливо і важкувато. І це не дивно - команда провела перший збір у 2018-му році, де закладалася функціональна підготовка, а головний наголос робився не на техніку і тактику, а на фізичне навантаження.

Таким чином, "Динамо" виграло один з п'яти матчів в Марбельї - напередодні у хорватського "Осієка" (3:2), двічі програвши - австрійському "Штруму" та швейцарському "Санкт-Галлену" з однаковим рахунком 0:2, і ще одного разу зігравши внічию з норвезьким "Хаугессундом" - 1:1.

Сьогодні ввечері команда повертається до Києва після першого збору в новому році.