Київське "Динамо" обіграло хорватська "Осієк" у товариському матчі

Гра завершилася з рахунком 3:2.

В іспанській Марбельї" завершився контрольний матч київського "Динамо" в рамках міжсезонного навчально-тренувального збору, в якому українська команда обіграла хорватська "Осієк", повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Кияни виграли з рахунком 3:2.

На самому початку гри, на 1-й хвилині, після розіграшу стандартного полежения хорватами Беньямін Вербич помилився і головою зрізав м'яч у свої ворота.

Втім, потім кияни зуміли переломити хід гри на свою користь. На 8-й хвилині гол забив Дмитро Хльобас. Його партнер по команді Смирний подав ліворуч на лінію воротарського, і Хльобас, випередивши опікуна, в дотик переправив м'яч у ворота. А за 5 хвилин, на 13-й, Владислав Алексєєв після навісу з лівого флангу Миколенко вистрибнув вище захисника і головою пробив точно - 2:1. На початку другого тайму, на 54-й хвилині, Хльобас з ходу пробив точно під ближню штангу - 3:1.

На 78-й хвилині Габріел Бобан (Осієк) вийшов один на один і пробив під ближню стійку - 2:3, але більшого хорвати зробити не змогли.

Таким чином, "Динамо" здобуло першу перемогу на зборі в Марбельї і в 2018-му році в цілому. Раніше кияни двічі програли - австрійському "Штурму" та швейцарському "Санкт-Галлену" - і зіграли внічию з норвезьким "Хеугесундом".