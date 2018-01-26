Воротар київського "Динамо" Коваль потрапив в заявку на матч чемпіонату Іспанії

Гравець, який менше тижня знаходиться в оренді в "Депортіво", вже завтра може дебютувати в Ла Лізі.

Голкіпер київського "Динамо" Максим Коваль, який знаходиться в оренді в іспанському "Депортиво", вже завтра може дебютувати в Ла Лізі в грі проти "Леванте", повідомляється в офіційному клубному Twitter "Депортіво".

Цікаво, що раніше головний тренер «Депортиво» Крістобаль Паррало заявляв, що українцю знадобиться час на адаптацію в новому колективі. Тим не менш, гравець може вийти на поле вже завтра, 27 січня.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня було оголошено про перехід Коваля в "Депортіво" на правах оренди до кінця сезону.