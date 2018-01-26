Мессі став автором 4000-го гола "Барселони" на арені Камп Ноу

У четвер у Барселоні відбувся матч Кубка короля Іспанії, в якому "Барселона" обіграла "Еспаньол" з рахунком 2:0, а другий гол, який на 25-й хвилині забив Ліонель Мессі став 4000-м в історії команди на арені "Камп Ноу", повідомляє FootballHub.

"Барселона" вийшла у півфінал турніру, обігравши суперника за сумою двох матчів.

У першій грі "Еспаньол" обіграв грізного суперника з мінімальним рахунком 1:0.

На даний момент «Барселона» забила на «Камп Ноу» 2765 голів у матчах Примери, 508 м'ячів у Кубку короля, 368 – у Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів, 107 – в Кубку володарів кубків, 92 – в Кубку УЄФА, 39 – в Суперкубку Іспанії. На інші турніри припав 121 гол.