Весняну частину Прем'єр-ліги відкриє матч "Шахтаря" та "Чорноморця"
16:26, 25 січня 2018Футбол
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20-й тур УПЛ розтягнеться на три дні.
УПЛ відновить сезон через три тижні / upl.ua
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру першості УПЛ сезону-2017/2018, повідомляє офіційний сайт ліги.
УПЛ
20 тур
16 лютого
Шахтар – Чорноморець 19:00
17 лютого
Сталь – Олександрія 14:00
Ворскла – Верес 17:00
18 лютого
Зірка – Маріуполь 14:00
Карпати – Зоря 14:00
Динамо – Олімпік 17:00
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