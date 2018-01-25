Весняну частину Прем'єр-ліги відкриє матч "Шахтаря" та "Чорноморця"

16:26, 25 січня 2018
Футбол
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20-й тур УПЛ розтягнеться на три дні.

upl.ua

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру першості УПЛ сезону-2017/2018, повідомляє офіційний сайт ліги.

УПЛ

20 тур

16 лютого

Шахтар – Чорноморець 19:00

17 лютого

Сталь – Олександрія 14:00

Ворскла – Верес 17:00

18 лютого

Зірка – Маріуполь 14:00

Карпати – Зоря 14:00

Динамо – Олімпік 17:00

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Теги: #УПЛ-2017/18