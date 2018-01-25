Весняну частину Прем'єр-ліги відкриє матч "Шахтаря" та "Чорноморця"

20-й тур УПЛ розтягнеться на три дні.

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру першості УПЛ сезону-2017/2018, повідомляє офіційний сайт ліги. УПЛ 20 тур 16 лютого Шахтар – Чорноморець 19:00 17 лютого Сталь – Олександрія 14:00 Ворскла – Верес 17:00 18 лютого Зірка – Маріуполь 14:00 Карпати – Зоря 14:00 Динамо – Олімпік 17:00

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter