"Слован" підписав контракт з колишнім гравцем донецького "Олімпіка" Мохой

Марокканський футболіст і тепер вже екс-гравець донецького "Олімпіка" Кадфі Мохаммед Рхарсалла, більш відомий як Моха, підписав контракт зі "Слованом" з Братислави, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт укладено на 4,5 роки.

Фінансові умови угоди не розголошуються.

«Дуже радий, що перейшов в Слован. Протягом зимового трансферного вікна у мене були пропозиції від трьох інших клубів, але я вибрав саме Слован. Це найбільший клуб в Словаччині, у якого є хороші амбіції. Ознайомлений також з філософією клубу і проектом нового стадіону, на якому буду грати. Хочу докласти максимум зусиль, щоб зробити Слован ще більш успішнішим», — зазначив Моха при підписанні контракту.

У клубному повідомленні наголошується, що "Слован" виграв боротьбу за Моху у київського "Динамо" та польської "Ягеллонії".

За донецький "Олімпік" в період з 2014 по 2018 роки Моха провів 74 матчі, в яких забив 12 голів.

Влітку 2016 року був відданий в оренду в іспанський «Хімнастик» з Таррагони. У січні 2017 року Моха повернувся до табору «Олімпіка».