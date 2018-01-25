ФК "Шахтар" увійшов в Топ-100 найбільших платників податків в Україні

15:03, 25 січня 2018
Футбол
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Рейтинг склав Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України.   

ФК

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) увійшов в рейтинг Топ-100 найбільших платників податків в Україні, який склав Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України

Протягом 2017 року в Офісі великих платників обслуговувалося 2506 ВПП, при цьому 100 з них перерахували  до зведеного бюджету 258,3 млрд грн – більше 70% усіх надходжень Офісу.

В цілому по Україні (з урахуванням сплати рентних, ресурсних та інших платежів  за місцем розташування підрозділів) за підсумками 12 місяців 2017 року платниками Офісу ВПП ДФС забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн: Дніпро – 35,4 млрд грн, Запоріжжя – 16,4 млрд грн, Львів – 10,8 млрд грн, Одеса – 11,8 млрд грн, Харків – 22,1 млрд грн, Київ – 258,4 млрд грн Це на 95 млрд більше, ніж торік.

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