Суперник "Шахтаря" у плей-офф Ліги чемпіонів не може виграти більше місяця

Суперник донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - італійська "Рома" - не може перемогти у всіх турнірах вже більше місяця.

Остання перемога римлян датована 16 грудня, коли "Рома" обіграла "Кальярі" в Серії А (1:0), повідомляє Трибуна.

Читайте такожНа матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" вже продано понад 15 тисяч квитківПісля цього римський клуб зазнав поразки в Кубку Італії проти "Торіно" (1:2), а безвиграшна серія в чемпіонаті налічує 5 поєдинків - "Ювентус" (0:1), "Сассуоло" (1:1), "Аталанта" (1:2), "Інтер" (1:1), "Сампдорія" (1:1).

Вчора «Рома» врятувалася від поразки на останніх хвилинах у матчі проти «Сампдорії». За місяць римляни розгубили 5-очкову перевагу над земляками з «Лаціо» в Серії А, пропустивши головного суперника на 4-е місце, і вилетіли з Кубка Італії.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться в Харкові 21 лютого, матч у відповідь – 13 березня.