Роналду звинуватив трьох гравців "Реала" у поразці в Кубку Іспанії
14:06, 25 січня 2018Футбол
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Після сенсаційної поразки від "Леганеса" команда Зінедіна Зідана залишила турнір.
Кріштіану Роналду звинуватив трьох гравців "Реала" у поразці від "Леганеса" / REUTERS
Форвард "Реала" Кріштіану Роналду звинуватив трьох гравців мадридської команди у поразці від "Леганеса" (1:2) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Як повідомляє Express, мова йде про Кіко Касільє, Ашрафе Хакімі і Маркоса Льоренте.
Сам Роналду не потрапив до заявки на цей матч.
Відзначимо, що в першому чвертьфінальному матчі "Реал" мінімально здолав у гостях "Леганес" з рахунком 1:0. Однак сенсаційно поступившись у повторній зустрічі, команда Зінедіна Зідана залишила турнір.
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