Роналду звинуватив трьох гравців "Реала" у поразці в Кубку Іспанії

14:06, 25 січня 2018
Футбол
235

Після сенсаційної поразки від "Леганеса" команда Зінедіна Зідана залишила турнір.

Кріштіану Роналду звинуватив трьох гравців

Форвард "Реала" Кріштіану Роналду звинуватив трьох гравців мадридської команди у поразці від "Леганеса" (1:2) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Як повідомляє Express, мова йде про Кіко Касільє, Ашрафе Хакімі і Маркоса Льоренте.

Сам Роналду не потрапив до заявки на цей матч.

Відзначимо, що в першому чвертьфінальному матчі "Реал" мінімально здолав у гостях "Леганес" з рахунком 1:0. Однак сенсаційно поступившись у повторній зустрічі, команда Зінедіна Зідана залишила турнір.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Роналду звинуватив трьох гравців Реала