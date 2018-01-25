Роналду звинуватив трьох гравців "Реала" у поразці в Кубку Іспанії

Форвард "Реала" Кріштіану Роналду звинуватив трьох гравців мадридської команди у поразці від "Леганеса" (1:2) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Як повідомляє Express, мова йде про Кіко Касільє, Ашрафе Хакімі і Маркоса Льоренте.

Сам Роналду не потрапив до заявки на цей матч.

Відзначимо, що в першому чвертьфінальному матчі "Реал" мінімально здолав у гостях "Леганес" з рахунком 1:0. Однак сенсаційно поступившись у повторній зустрічі, команда Зінедіна Зідана залишила турнір.