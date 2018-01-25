"Шахтар" завершив перший етап підготовки, гравці отримали два дні вихідних

Завершився перший тренувальний збір «Шахтаря», який проходив у Туреччині. Команда повернулася в Київ. Футболісти донецького клубу отримали два вихідних.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

27 січня гірники вирушать на другий тренувальний збір в Дубай. В ОАЕ «Шахтар» візьме участь у турнірі Dubai Cup, де зіграє з «Копенгагеном» (30 січня), празькою «Славією» (3 лютого) та шведським АІК (7 лютого).

Нагадаємо, в рамках першого збору в Туреччині "Шахтар" провів два матчі, зігравши внічию з болгарським "Лудогорцем" (2:2) і поступившись "Динамо" (Загреб) - 0:1.