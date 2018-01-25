"Шахтар" завершив перший етап підготовки, гравці отримали два дні вихідних
13:05, 25 січня 2018Футбол
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27 січня гірники вирушать на другий тренувальний збір в Дубай.
Гравці "Шахтаря" отримали два дні вихідних перед другим тренувальним збором / ФК "Шахтар"
Завершився перший тренувальний збір «Шахтаря», який проходив у Туреччині. Команда повернулася в Київ. Футболісти донецького клубу отримали два вихідних.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
27 січня гірники вирушать на другий тренувальний збір в Дубай. В ОАЕ «Шахтар» візьме участь у турнірі Dubai Cup, де зіграє з «Копенгагеном» (30 січня), празькою «Славією» (3 лютого) та шведським АІК (7 лютого).
Нагадаємо, в рамках першого збору в Туреччині "Шахтар" провів два матчі, зігравши внічию з болгарським "Лудогорцем" (2:2) і поступившись "Динамо" (Загреб) - 0:1.
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