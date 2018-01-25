Тренер німецького клубу переніс інфаркт під час матчу

Наставник клубу "Кайзерслаутерн", що виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини, Джефф Штрассер пережив серцевий напад у перерві матчу з "Дармштадтом".

43-річного фахівця відразу відвезли на швидкій в місцеву лікарню. Поточний стан Штрассера буде визначений після обстеження.

Арбітри зустрічі прийняли рішення скасувати матч.

"Шановні шанувальники "Кайзерслаутерна", як ви, напевно, помітили виїзна гра в "Дармштадті" скасована. Причина – медичний інцидент. Наш головний тренер Джефф Штрассер відправлений до лікарні, ситуація знаходиться під контролем", – повідомив клуб на сторінці в Twitter.

Відзначимо, що «Кайзерслаутерн» після 18 зіграних матчів посідає останнє місце у другій Бундеслізі.