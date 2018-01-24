Збірна України почне Лігу націй виїзним матчем з Чехією

Збірна України з футболу розпочне новий турнір від УЄФА Лігу націй грою проти Чехії на виїзді, повідомляє SportArena з посиланням на прес-аташе головного тренера команди Миколу Василькова.

Розклад матчів збірної України:

Чехія - Україна 6 вересня 2018

Україна - Словаччина 9 вересня 2018

Україна - Чехія 16 жовтня 2018

Словаччина - Україна 16 листопада 2018

Як зазначив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, виїзний матч проти Чехії, швидше за все, прийме Прага.

Стосовно домашніх ігор, то місце їх проведення ще визначатиме Виконком ФФУ.

Ліга націй покликана замінити контрольні матчі, а в разі успішних виступів може допомогти кваліфікуватися на Євро-2020.

Переможець кожної групи, якщо він не вийде на Євро-2020 через традиційний відбір, візьме участь в плей-офф і зможе поборотися за одну путівку на чемпіонат Європи.