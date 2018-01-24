Команди Німеччини, Франції та Нідерландів потрапили в одну групу Ліги націй
17:51, 24 січня 2018Футбол
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Повні результати жеребкування виявилися дуже цікавими.
За головний трофей Лигши націй розгорнеться запекла боротьба / uefa.com
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив повні результати жеребкування нового турніру Ліги націй, де кожна з команд має цілком реальні шанси на потрапляння в число учасників Євро-2020, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Згідно регламенту, команди були розподілені по 4 кошикам згідно з рейтингом УЄФА.
Так, за підсумками жеребкування команд з першої корзини, в одну групу потрапили збірні Німеччини, Франції та Нідерландів. А, наприклад, Групу 2 4-го кошика\ склали команди Білорусі, Люксембургу, Молдови та Сан-Марино.
При цьому шанси на потрапляння команд з кожної ліги до фінальної частини Євро-2020 виглядають цілком реальними.
Повні результати жеребкування виглядають так:
Reuters
Reuters
Sport-Express
Reuters
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