Шевченко: Словаччина і Чехія намагаються грати в комбінаційний футбол

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишився задоволений результатами жеребкування Ліги націй.

"Я задоволений жеребкуванням. Словаччина і Чехія – хороші команди, які намагаються грати в комбінаційний футбол", - заявив Шевченко в коментарі sport.ua.

"Зі Словаччиною ми нещодавно грали товариський матч і це була хороша гра. В обох командах є хороші виконавці, тому, думаю, на нас чекають цікаві матчі. Обидві країни є сусідами України, тому вболівальникам буде легше добиратися на матчі", - сказав Шевченко.

"Радий, що з'явився такий турнір як Ліга націй. Турнір дає можливість командам більш низького рівня потрапити на чемпіонат Європи через плей-офф. Плюс групи розподілені правильно, немає великої різниці в класі між командами. Думаю, для вболівальників буде цікаво стежити за матчами, кожен з яких буде по-своєму напружений.

Крім того, з'явиться набагато більше шансів через ігри дивитися на молодих футболістів. Все-таки це ігри на результат - змагання, в якому гравцям потрібно себе проявляти. Це ще один шанс поборотися за путівку на чемпіонат Європи і в той же час перевірити в бою всіх гравців. З нетерпінням чекаю на початок цього турніру. Нам цікаво буде спробувати свої сили в цьому турнірі", - сказав Андрій Шевченко після жеребкування Ліги націй.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лозанні відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України буде представлена в Лізі В, де її суперниками будуть Чехія і Словаччина.