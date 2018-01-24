Збірна України зіграє з Чехією і Словаччиною в дебютному турнірі Ліги націй УЄФА
У Лозанні відбулося жеребкування дебютного розіграшу нового змагання.
У швейцарській Лозанні відбулося жеребкування нового турніру від УЄФА - Ліги націй, який покликаний замінити звичні товариські матчі національних збірних, а також стане для команд додатковим шансом потрапити у фінальну стадію чемпіонату Європи-2020.
В першому розіграші Ліги націй беруть участь 55 команд, які були поділені на чотири ліги - A, B, C і D згідно рейтингу для національних команд. Збірна України опинилася у Лізі В, де беруть участь 12 збірних, поділених на чотири групи по три команди в кожній.
Відзначимо, що українська команда за правилами не могла потрапити до однієї групи з Росією. В результаті суперниками нашої збірної стали збірні Чехії та Словаччини.
Ліга націй (Ліга В)
Група 1: Словаччина, УКРАЇНА, Чехія
Група 2: Росія, Швеція, Туреччина
Група 3: Австрія, Боснія та Герцеговина, Північна Ірландія
Група 4: Уельс, Ірландія, Данія
Матчі Ліги націй стартують у вересні 2018 року.