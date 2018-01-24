"Шахтар" поступився загребському "Динамо" на зборі в Туреччині

Перед завершенням першого зимового збору в Туреччині донецький «Шахтар» провів черговий контрольний поєдинок - проти загребського «Динамо».

Гірники поступилися з рахунком 0:1, повідомляє sport.ua.

Перший тайм команди провели дуже обережно, щільно граючи в обороні. Тож найбільш пам'ятною подією стала заміна Додо — новачок «гірників» отримав травму стегна вже на 13-й хвилині.

У перерві тренери команд провели кілька замін, і гра поновилася набагато жвавіше. В середині другої половини зустрічі знову пішла серія замін, і відразу після цього хорватському колективу вдалася контратака. З'явився на полі Невен Джурасек головою продовжив навіс з флангу, увірвався в штрафний Армін Ходзич продавив захисника і з лінії воротарського розстріляв ворота Олега Кудрика.

Після цього «Шахтар» серйозно притиснув суперника до штрафного, під дощем, що почався, пішли дальні удари, але захист «Динамо» виглядав надійно. Кілька разів виручив хорватів і воротар. У підсумку — 0:1, на такій мінорній ноті команда Паулу Фонсеки завершила перший турецький збір.

«Шахтар» Д - «Динамо» (Загреб) - 0:1

Гол: Армін Ходзич, 67

«Шахтар» Д: Андрій П'ятов (Олег Кудрик, 46), Ісмаїлі (Богдан Бутко, 63), Ярослав Ракицький (Микола Матвієнко, 63), Сергій Кривцов, Ромеро Марлос (Олександр Зубков, 63), Тарас Степаненко (Олександр Пихальонок, 63), Дентіньо (Віктор Коваленко, 46), Фред (Дмитро Гречишкін, 63), Додо (Іван Петряк, 13), Тайсон, Факундо Феррейра (Густаво Бланко-Лещук, 63)