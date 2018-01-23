Дочка воротаря "Шахтаря" П'ятова записала патріотичний ролик, прочитавши вірш Ліни Костенко
20:10, 23 січня 2018Футбол
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Дарина П'ятова викликала фурор в соцмережі
Старша дочка П'ятова справила фурор у соцмережі / Ivona
11-річна дочка воротаря збірної України з футболу та донецького "Шахтаря" Андрія П'ятова Дарина прочитала вірш української поетеси Ліни Костенко і підірвала соцмережі.
Відео було опубліковано в Instagram спортсмена.
Дарина прочитала вірш «Буває, часом сліпну від краси».
Раніше, в минулому році Даша П'ятова брала участь в телешоу «Розсміши коміка. Діти» і завдяки жартам про... тата виграла 20 тисяч гривень. Всю суму дівчинка витратила на благодійність.
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