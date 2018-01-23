"Динамо" програло в спарингу австрійському "Штурму" і втратило через травму Хачеріді

У рамках навчально-тренувального збору в Іспанії київське "Динамо" провело контрольний поєдинок зі "Штурмом" з Граца - лідером чемпіонату Австрії.

Кияни зазнали поразки з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

На самому початку зустрічі травмувався захисник "Динамо" Євген Хачеріді. Українець був замінений на Микиту Бурду вже на 12-й хвилині. Про характер травми Хачеріді поки невідомо.

«Динамо» – «Штурм» (Австрія) – 0:2

«Динамо» (1-й тайм): Рудько, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Бесєдін.

«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піваріч, Ротань, Алібеков, Гармаш, Смирний, Вербич, Хльобас.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" також програло в контрольній зустрічі швейцарському "Санкт-Галлену".